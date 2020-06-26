Вслед за Путиным: Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси

26 июня, 2020, 15:32

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предыдущей передачей полномочий вниз

Ему предложили несколько вариантов обновленной Конституции, сообщает издание БЕЛТА.

По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

"Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил он.

Однако он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Отметим, президент РФ Владимир Путин также хочет внести изменения в Конституцию России, по поводу чего вчера стартовал всенародный опрос.

Ранее сообщалось, Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.