 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВслед за Путиным: Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси

Вслед за Путиным: Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предыдущей передачей полномочий вниз

Ему предложили несколько вариантов обновленной Конституции, сообщает издание БЕЛТА.

По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

"Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил он.

Однако он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Отметим, президент РФ Владимир Путин также хочет внести изменения в Конституцию России, по поводу чего вчера стартовал всенародный опрос.

Ранее сообщалось, Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать