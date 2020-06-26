Вслед за Путиным: Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси
Ему предложили несколько вариантов обновленной Конституции, сообщает издание БЕЛТА.
По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.
"Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил он.
Однако он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.
Отметим, президент РФ Владимир Путин также хочет внести изменения в Конституцию России, по поводу чего вчера стартовал всенародный опрос.
Ранее сообщалось, Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.
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