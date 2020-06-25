Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Беларуси

25 июня, 2020, 16:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в республике со стороны России, а также Польши, он планирует обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом сообщает государственное агентство БелТА .

"Они (оппоненты власти, - ред.), которые нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подбрасывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время во время встречи, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко на совещании.

По словам Лукашенко, сейчас в интернете распространяются "жуткие фейки", авторы которых, как утверждает президент, хотят дискредитировать белорусскую власть. Как один из примеров таких фейков Лукашенко назвал опубликованную в сети информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится более 840 млн долларов. "Отправьте туда (в Швейцарию, - ред.) по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал белорусский президент.

Он считает, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят такой информации. "Такие фейки будут постоянно. И нам нужно это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незигарями "из России. Это не наше, это из России идет информация. Затем они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже бросили это", - сказал белорусский руководитель.

Ранее в июне Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарыка заявил, что власти страны смогли сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и организации майдана в стране с участием "иностранных кукловодов". "Такова была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, очередные президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020.