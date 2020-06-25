Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Беларуси
Об этом сообщает государственное агентство БелТА .
"Они (оппоненты власти, - ред.), которые нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подбрасывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время во время встречи, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко на совещании.
По словам Лукашенко, сейчас в интернете распространяются "жуткие фейки", авторы которых, как утверждает президент, хотят дискредитировать белорусскую власть. Как один из примеров таких фейков Лукашенко назвал опубликованную в сети информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится более 840 млн долларов. "Отправьте туда (в Швейцарию, - ред.) по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал белорусский президент.
Он считает, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят такой информации. "Такие фейки будут постоянно. И нам нужно это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незигарями "из России. Это не наше, это из России идет информация. Затем они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже бросили это", - сказал белорусский руководитель.
Ранее в июне Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарыка заявил, что власти страны смогли сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и организации майдана в стране с участием "иностранных кукловодов". "Такова была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, очередные президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020.
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