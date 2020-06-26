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Espreso.tvОбществоРоссия использует Интерпол для преследования журналиста Муждабаева, - Енин

Россия использует Интерпол для преследования журналиста Муждабаева, - Енин


фото: reuters
Россия использует возможности Интерпола для политических преследований, что подтверждает объявление в международный розыск заместителя гендиректора ATR и журналиста Айдера Муждабаева

Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что использование Россией возможностей Интерпола для политических преследований - давно установленный факт.

Дипломат напомнил, что этому посвящена отдельная резолюция Совета Европы от 26 апреля 2017 г. - "В течение последних лет Интерпол и его система "красных сообщений" неправильно использовались некоторыми странами-членами в политических целях для подавления свободы выражения и преследования политических оппонентов".

"Уверен, что Комиссия по контролю за файлами Интерпола предоставит надлежащую оценку кейса Айдера Муждабаева", - написал Енин.

  • Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом.
  • Главное управление Следственного комитета РФ сообщило, что заочно предъявило обвинение в "терроризме" и объявило в международный розыск Муждабаева

 

 

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