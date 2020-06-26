Россия использует Интерпол для преследования журналиста Муждабаева, - Енин

26 июня, 2020, 15:59

Россия использует возможности Интерпола для политических преследований, что подтверждает объявление в международный розыск заместителя гендиректора ATR и журналиста Айдера Муждабаева

Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что использование Россией возможностей Интерпола для политических преследований - давно установленный факт.

Дипломат напомнил, что этому посвящена отдельная резолюция Совета Европы от 26 апреля 2017 г. - "В течение последних лет Интерпол и его система "красных сообщений" неправильно использовались некоторыми странами-членами в политических целях для подавления свободы выражения и преследования политических оппонентов".

"Уверен, что Комиссия по контролю за файлами Интерпола предоставит надлежащую оценку кейса Айдера Муждабаева", - написал Енин.