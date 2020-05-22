Заместитель гендиректора ATR Муждабаев заявил, что в России его признали террористом
22 мая, 2020, 22:01
Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом
Об этом он написал в Twitter.
"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцы и украинцы, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал Муждабаев.
Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцы и украинцы, официальный террорист российской федерации. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw- Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020
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