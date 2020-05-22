Заместитель гендиректора ATR Муждабаев заявил, что в России его признали террористом

22 мая, 2020, 22:01

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом

Об этом он написал в Twitter.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцы и украинцы, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал Муждабаев.