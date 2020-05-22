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Espreso.tvОбществоЗаместитель гендиректора ATR Муждабаев заявил, что в России его признали террористом

Заместитель гендиректора ATR Муждабаев заявил, что в России его признали террористом


фото: inforesist.org
Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом

Об этом он написал в Twitter.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцы и украинцы, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал Муждабаев.

 

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