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Espreso.tvОбществоСледком России объявил в розыск журналиста ATR Муждабаева

Следком России объявил в розыск журналиста ATR Муждабаева

Главное управление Следственного комитета РФ сообщило, что заочно предъявило обвинение в "терроризме" и объявило в международный розыск ведущего и заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева

Об этом сообщила пресс-служба органа.

Ему инкриминируют "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" за два поста в Facebook.

По мнению следкома, они содержали "призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

"В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста", - говорится в сообщении.

Муждабаев назвал сообщение следом "лучшим подарком" ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса", - написал он в Facebook.

  • Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом.
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