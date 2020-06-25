Следком России объявил в розыск журналиста ATR Муждабаева
Об этом сообщила пресс-служба органа.
Ему инкриминируют "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" за два поста в Facebook.
По мнению следкома, они содержали "призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".
"В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста", - говорится в сообщении.
Муждабаев назвал сообщение следом "лучшим подарком" ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.
"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса", - написал он в Facebook.
- Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом.
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