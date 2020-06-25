25 июня, 2020, 17:35

Главное управление Следственного комитета РФ сообщило, что заочно предъявило обвинение в "терроризме" и объявило в международный розыск ведущего и заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева

Об этом сообщила пресс-служба органа.

Ему инкриминируют "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" за два поста в Facebook.

По мнению следкома, они содержали "призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

"В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста", - говорится в сообщении.

Муждабаев назвал сообщение следом "лучшим подарком" ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса", - написал он в Facebook.