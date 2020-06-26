"Северный поток-2": Германия рассматривает возможность контрсанкций против США
Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2", пишет Deutsche Welle .
Согласно внутренним документом Министерства экономики и энергетики ФРГ, говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.
По словам немецких официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.
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Накануне президент США Дональд Трамп объяснил свое решение о выводе части американских войск из Германии в том числе продолжением строительства "Северного потока-2" и слишком тесной кооперации Берлина и Москвы в газовой сфере.
По словам американского лидера, Германия "платит миллиарды долларов, чтобы приобрести энергию в России и по трубопроводу".
"Что это такое? Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России? Они сделали соответствующий выбор", - заявил Трамп
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