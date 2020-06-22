"Мы должны защитить Германию от России": Трамп раскритиковал "Северный поток - 2"

22 июня, 2020, 11:51

Президент США Дональд Трамп вновь подверг резкой критике Германию из-за газопровода "Северный поток - 2"

Об этом пишет DW.

Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новенький газопровод", заявил Трамп на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома.

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.

США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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Кроме того, президент США снова упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, вкладах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Цель НАТО - добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП до 2024 года. Хотя Германия в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.