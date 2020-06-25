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Espreso.tvОбществоСигнал для России: Трамп и Дуда обсудили увеличение американского военного присутствия в Польше

Сигнал для России: Трамп и Дуда обсудили увеличение американского военного присутствия в Польше


фото: reuters
Перевод части американских военных сил из Германии в Польшу является сильным сигналом со стороны США для России

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода .

"Мы собираемся сократить наши силы в Германии. Некоторые из них вернутся домой, а некоторые отправятся в другие места, но Польша будет одним из этих других мест", - сказал Трамп.

"Я думаю, что это посылает сильный сигнал России", - сказал Трамп на пресс-конференции по Дудой в Розовом саду Белого дома.

При этом Трамп заявил, что сильный сигнал России подает Германия тем фактом, что "платит миллиарды долларов, чтобы приобрести энергию в России и по трубопроводу".

"Что это такое? Вы тратите миллиарды долларов в Россию, а потом мы должны защищать вас от России? Они сделали соответствующий выбор", - заявил Трамп.

Дуда заявил, что для него большая честь обсудить дальнейшие шаги в отношениях в Белом доме. "Сегодня мы вступаем в другой этап, а именно возможность дальнейшего увеличения американских войск в нашей стране", - сказал он.

Президент Польши Дуда в среду стал первым иностранным лидером, посетившим президента США Дональда Трампа с начала пандемии, и оба лидера заявили, что с нетерпением ждут подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Визит Дуди был направлен на активизацию его предвыборной кампании - президентские выборы состоятся в воскресенье. Польский лидер является одним из желаемых иностранных партнеров Трампа. Эти двое встречались один на один не менее пяти раз.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны предполагает большее количество американских войск в Польше, укрепляя оборонное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО и действуя в качестве дополнительной противовеса российской агрессии.

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