Кличко назвал условия возвращения к жесткому карантину

26 июня, 2020, 12:53

Киевская власть будет вынуждена принять решение об усилении карантина после роста количества зараженных

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина .

Кличко заявил, что, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится - то столица будет вынуждена вернуться к строгому карантину. В том числе, в работе общественного транспорта.

"Мы, к сожалению, все ближе к такому решению", - заявил он.