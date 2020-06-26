Кличко назвал условия возвращения к жесткому карантину
26 июня, 2020, 12:53
Киевская власть будет вынуждена принять решение об усилении карантина после роста количества зараженных
Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина .
Кличко заявил, что, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится - то столица будет вынуждена вернуться к строгому карантину. В том числе, в работе общественного транспорта.
"Мы, к сожалению, все ближе к такому решению", - заявил он.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 25 июня, в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 человек выздоровели.
- У пяти работников киевского вещевого рынка "Троещина" подтвердили коронавирус.
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