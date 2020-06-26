Антирекорды три дня подряд: в Украине за сутки - 1109 новых случаев COVID-19, всего заразилось более 41 тыс. человек

26 июня, 2020, 08:52

По состоянию на 9:00 пятницы, 25 июня, в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1086 - летальные, 18 299 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

За сутки 25 июня было зафиксировано 1109 новых случаев коронавируса, 19 пациентов умерли, выздоровел 541 человек.

Напомним, 23 июня в Украине был установлен антирекорд по заражениям коронавирусом в течение суток - 940 случаев. Однако уже на следующие сутки этот рекорд обновился - было зафиксировано 994 случая.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1788 случаев;

Волынская область - 2096 случаев;

Днепропетровская область - 1081 случай;

Донецкая область - 412 случаев;

Житомирская область - 1366 случаев;

Закарпатская область - 2547 случаев;

Запорожская область - 561 случай;

Ивано-Франковская область - 2217 случаев;

Кировоградская область - 640 случаев;

г. Киев - 4726 случаев;

Киевская область - 2419 случаев;

Львовская область - 4836 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Николаевская область - 384 случая;

Одесская область - 1529 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 3364 случая;

Сумская область - 284 случая;

Тернопольская область - 1857 случаев;

Харьковская область - 1993 случая;

Херсонская область - 190 случаев;

Хмельницкая область - 724 случая;

Черновицкая область - 4582 случая;

Черкасская область - 627 случаев;

Черниговская область - 514 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

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