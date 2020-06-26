Антирекорды три дня подряд: в Украине за сутки - 1109 новых случаев COVID-19, всего заразилось более 41 тыс. человек
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
За сутки 25 июня было зафиксировано 1109 новых случаев коронавируса, 19 пациентов умерли, выздоровел 541 человек.
Напомним, 23 июня в Украине был установлен антирекорд по заражениям коронавирусом в течение суток - 940 случаев. Однако уже на следующие сутки этот рекорд обновился - было зафиксировано 994 случая.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 1788 случаев;
Волынская область - 2096 случаев;
Днепропетровская область - 1081 случай;
Донецкая область - 412 случаев;
Житомирская область - 1366 случаев;
Закарпатская область - 2547 случаев;
Запорожская область - 561 случай;
Ивано-Франковская область - 2217 случаев;
Кировоградская область - 640 случаев;
г. Киев - 4726 случаев;
Киевская область - 2419 случаев;
Львовская область - 4836 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Николаевская область - 384 случая;
Одесская область - 1529 случаев;
Полтавская область - 304 случая;
Ровенская область - 3364 случая;
Сумская область - 284 случая;
Тернопольская область - 1857 случаев;
Харьковская область - 1993 случая;
Херсонская область - 190 случаев;
Хмельницкая область - 724 случая;
Черновицкая область - 4582 случая;
Черкасская область - 627 случаев;
Черниговская область - 514 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
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