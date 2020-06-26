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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла вспышка коронавируса на вещевом рынке, - Кличко

В Киеве произошла вспышка коронавируса на вещевом рынке, - Кличко


фото: klichko.org
У пяти работников вещевого рынка "Троещина" подтвердили коронавирус

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - рассказал Кличко.

Он отметил, что Госпотребслужба определяет круг контактных лиц.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - добавил мэр.

 

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