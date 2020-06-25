В Украине - снова антирекорд заражений COVID-19: за сутки - 994 случая, в общем заразились более 40 тыс. человек
25 июня, 2020, 09:12
По состоянию на 9:00 четверга, 24 июня, в Украине зафиксировано 40 008 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1067 - летальные, 17758 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 24 июня было зафиксировано 994 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Предыдущий антирекорд - 940 случаев - был зафиксирован в течение 23 июня.
В течение 24 июня выздоровели 349 человек, 16 пациентов умерли.
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