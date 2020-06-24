940 случаев в сутки, более 39 тыс. - за все время: в Украине зафиксирован новый антирекорд заражений COVID-19

24 июня, 2020, 09:12

По состоянию на 9:00 среды, 24 июня, в Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1051 - летальные, 17409 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 23 июня было зафиксировано 940 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом для Украины. Выздоровели за прошедшие сутки 453 человека, 16 пациентов умерли.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1723 случая;

Волынская область - 1955 случаев;

Днепропетровская область - 1060 случаев;

Донецкая область - 376 случаев;

Житомирская область - 1304 случая;

Закарпатская область - 2369 случаев;

Запорожская область - 559 случаев;

Ивано-Франковская область - 2124 случая;

Кировоградская область - 634 случая;

г. Киев - 4528 случаев;

Киевская область - 2332 случая;

Львовская область - 4423 случая;

Луганская область - 75 случаев;

Николаевская область - 368 случаев;

Одесская область - 1370 случаев;

Полтавская область - 300 случаев;

Ровенская область - 3164 случая;

Сумская область - 272 случая;

Тернопольская область - 1786 случаев;

Харьковская область - 1891 случай;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 627 случаев;

Черновицкая область - 4478 случаев;

Черкасская область - 614 случаев;

Черниговская область - 494 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июня 2020 в Центр поступило 1314 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 82 439 сообщений о подозрении на COVID-19.

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