 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: подозреваемые полицейские отрицают вину

Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемые полицейские отрицают вину


фото: hromadske.ua
Подозреваемые отказались добровольно сдать биоматериал слюны и отпечатков на экспертизу. Суд заставил их это сделать

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле через месяц".

В материале отмечается, что защита подозреваемых Кузива и Сулимы немногословна и указывает на отсутствие результатов экспертиз.

Читайте также: Изнасилование в Кагарлыке: отдел полиции ликвидируют 25 июля, - СМИ

Из текстов судебных постановлений в Едином реестре судебных решений (ЕРДР) следует, что подозреваемые отказались добровольно сдать биоматериал. В начале июня суд санкционировал принудительный забор слюны и отпечатков пальцев на экспертизу.

Читайте также: Изнасилование в Кагарлыке: Нацполиция уверяет, что с 26 июня выделит круглосуточную охрану потерпевшей

"Позиция такая: вина не признается, доказательства вины отсутствуют. Будут результаты экспертиз, тогда уже будем что-то говорить. Пока результатов экспертиз еще нет, и подозрение основывается на словах самой потерпевшей", - отметил адвокат Дмитрий Матюшенков.

Адвокат добавил, что защита будет настаивать на их освобождении под домашний арест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать