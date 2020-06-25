Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемые полицейские отрицают вину
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле через месяц".
В материале отмечается, что защита подозреваемых Кузива и Сулимы немногословна и указывает на отсутствие результатов экспертиз.
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Из текстов судебных постановлений в Едином реестре судебных решений (ЕРДР) следует, что подозреваемые отказались добровольно сдать биоматериал. В начале июня суд санкционировал принудительный забор слюны и отпечатков пальцев на экспертизу.
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"Позиция такая: вина не признается, доказательства вины отсутствуют. Будут результаты экспертиз, тогда уже будем что-то говорить. Пока результатов экспертиз еще нет, и подозрение основывается на словах самой потерпевшей", - отметил адвокат Дмитрий Матюшенков.
Адвокат добавил, что защита будет настаивать на их освобождении под домашний арест.
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