 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: Нацполиция уверяет, что с 26 июня выделит круглосуточную охрану потерпевшей

Изнасилование в Кагарлыке: Нацполиция уверяет, что с 26 июня выделит круглосуточную охрану потерпевшей


фото: npu.gov.ua
Полиция и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещают, что завтра, 26 июня, будет предоставлена круглосуточная охрана потерпевшей по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Сходили с Анастасией Радиной (народный депутат из фракции "Слуги народа", - ред.) на прием к Антону Геращенко (заместитель министра внутренних дел, - ред.) Полиция и заместитель министра пообещали завтра дать круглосуточную охрану потерпевшей в Кагарлыке девушке", - написала Устинова.

Напомним, в конце мая были задержаны двое служащих полиции Кагарлыка Киевской, по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля.

  • Пострадавшей девушке, которую изнасиловали в участке полиции в Кагарлыке, полиция 4 недели не могла выделить охрану.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать