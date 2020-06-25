Изнасилование в Кагарлыке: Нацполиция уверяет, что с 26 июня выделит круглосуточную охрану потерпевшей

25 июня, 2020, 15:19

Полиция и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещают, что завтра, 26 июня, будет предоставлена круглосуточная охрана потерпевшей по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Сходили с Анастасией Радиной (народный депутат из фракции "Слуги народа", - ред.) на прием к Антону Геращенко (заместитель министра внутренних дел, - ред.) Полиция и заместитель министра пообещали завтра дать круглосуточную охрану потерпевшей в Кагарлыке девушке", - написала Устинова.

Напомним, в конце мая были задержаны двое служащих полиции Кагарлыка Киевской, по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля.

Пострадавшей девушке, которую изнасиловали в участке полиции в Кагарлыке, полиция 4 недели не могла выделить охрану.

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