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Espreso.tvСпортИгроки "Ворсклы" эмоционально отпраздновали выход в финал Кубка Украины по футболу

Игроки "Ворсклы" эмоционально отпраздновали выход в финал Кубка Украины по футболу


фото: vorskla.com.ua
В полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Основное время полуфинальной встречи завершился ничьей 1: 1, а в серии пенальти полтавская команда победила 3: 2. Героем послематчевой серии пенальти стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, отразивший три удара соперников.

Вашему вниманию эксклюзивное видео празднования полтавской "Ворсклы" после гостевой победы над "Мариуполем" и выхода в финал Кубка Украины 2020.

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