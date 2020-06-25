Игроки "Ворсклы" эмоционально отпраздновали выход в финал Кубка Украины по футболу
25 июня, 2020, 11:41
В полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Основное время полуфинальной встречи завершился ничьей 1: 1, а в серии пенальти полтавская команда победила 3: 2. Героем послематчевой серии пенальти стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, отразивший три удара соперников.
Вашему вниманию эксклюзивное видео празднования полтавской "Ворсклы" после гостевой победы над "Мариуполем" и выхода в финал Кубка Украины 2020.
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
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