Игроки "Ворсклы" эмоционально отпраздновали выход в финал Кубка Украины по футболу

25 июня, 2020, 11:41

В полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Основное время полуфинальной встречи завершился ничьей 1: 1, а в серии пенальти полтавская команда победила 3: 2. Героем послематчевой серии пенальти стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, отразивший три удара соперников.

Вашему вниманию эксклюзивное видео празднования полтавской "Ворсклы" после гостевой победы над "Мариуполем" и выхода в финал Кубка Украины 2020.

24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.

17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.