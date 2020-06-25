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Espreso.tvОбществоВступительная кампания в вузы начнется с 1 августа, - МОН

Вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа, - МОН


фото: ukrinform
Вступительная кампания в учреждения высшего образования продлится с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства 25 июня.

"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала замминистра.

По словам Мандзий, электронные заявления на поступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

Она добавила, что если абитуриент до тех пор не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления на поступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.

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