Вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа, - МОН
25 июня, 2020, 16:09
Вступительная кампания в учреждения высшего образования продлится с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства 25 июня.
"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала замминистра.
По словам Мандзий, электронные заявления на поступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.
Она добавила, что если абитуриент до тех пор не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления на поступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.
- Напомним, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания.
- Кабинет министров назвал даты завершения учебного года для учеников и выпускников школ, а также учащихся учреждений профобразования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие