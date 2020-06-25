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Espreso.tvОбществоПравительство назвало даты завершения учебного года в школах и колледжах

Правительство назвало даты завершения учебного года в школах и колледжах


фото: kyivcity.gov.ua
Кабинет министров назвал даты завершения учебного года для учеников и выпускников школ, а также учащихся учреждений профобразования

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 25 июня.

Согласно решению Кабмина, в связи с введением мер, направленных на предотвращение распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, окончание 2019/2020 учебного года для учащихся учреждений общего среднего образования, продолжающих получать полное общее среднее образование в 202/2021 учебном году, состоится не позднее 1 июля 2020 года.

Для учащихся учреждений общего среднего образования, завершающих получение полного общего среднего образования, этот учебный год заканчивается в течение 10 рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, но не позднее 31 августа 2020 года.

В то же время для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования окончание учебного года предусмотрено не позднее 31 июля 2020 года.

  • Напомним, 25 апреля заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ЗВО завершат нынешний учебный год дистанционно.
  • 4 мая МОН сообщил, что в Украине учебный год в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса завершится дистанционно.

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