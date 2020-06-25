Стало известно, сколько зарабатывает Тайсон в "Шахтере"

25 июня, 2020, 16:46

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон зарабатывает 3 млн евро за сезон

Об этом сообщает бразильское издание GauchaZH.

По информации источника, 32-летний атакующий полузащитник будет вынужден пойти на существенное снижение заработной платы, если захочет вернуться в Бразилию.

Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на годичное его продление.

В текущем сезоне на счету Тайсон провел 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9,5 млн евро.