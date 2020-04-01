Я мечтаю играть с тобой, - футболист "Шахтера" снова заговорил о желании уйти

1 апреля, 2020, 19:47

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признался, что мечтает играть за бразильский "Интернасиональ"

Об этом сообщает MinhaTorcida.

Тайсон провел совместный прямой эфир с игроком "Интера" Андресом Д'Алессандро, в котором и рассказал о желании вернуться в чемпионат Бразилии.

"У меня до сих пор нет мысли о том, чтобы останавливаться на достигнутом. У меня есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Я мечтаю вернуться и сыграть с тобой за одну команду. В любом случае, тебе придется меня подождать. Скоро эта мечта осуществится ", - сказал бразилец.

В текущем сезоне Тайсон провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за 32-летнего хавбека составляет 12 млн евро.