Я мечтаю играть с тобой, - футболист "Шахтера" снова заговорил о желании уйти
1 апреля, 2020, 19:47
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признался, что мечтает играть за бразильский "Интернасиональ"
Об этом сообщает MinhaTorcida.
Тайсон провел совместный прямой эфир с игроком "Интера" Андресом Д'Алессандро, в котором и рассказал о желании вернуться в чемпионат Бразилии.
"У меня до сих пор нет мысли о том, чтобы останавливаться на достигнутом. У меня есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Я мечтаю вернуться и сыграть с тобой за одну команду. В любом случае, тебе придется меня подождать. Скоро эта мечта осуществится ", - сказал бразилец.
В текущем сезоне Тайсон провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за 32-летнего хавбека составляет 12 млн евро.
- В декабре 2019 полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к команде и одноклубникам.
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