 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосле снятия ограничений в 30 европейских странах произошел всплеск заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ

После снятия ограничений в 30 европейских странах произошел всплеск заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ


фото: reuters
В Европе после ослабления карантина наблюдается всплеск новых случаев заражения COVID-19

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает DW.

"За прошедшие две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренные темпы передачи [коронавируса], приведшие к новой волне, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения Европы на грань коллапса", - заявил он.

Представитель ВОЗ не назвал страны, где фиксируется рост количества новых случаев заболевания. Но среди прочего известно, что Германия вернула частичный карантин в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате.

На крупнейшем в Германии мясокомбинате, где работает 7 тысяч человек, заболели более 1 700 работников.

Португалия также ввела новые ограничения в Лиссабоне и в его окрестностях из-за новой вспышки COVID-19.

Всего в мире коронавируса заразились 9 551 135 человек.

США лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии - там заразились 2 462 713.

За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.

На втором месте - Бразилия, в которой 1 192 474 инфицированных.

Замыкает тройку Россия - там 613 994 больных.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать