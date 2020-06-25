После снятия ограничений в 30 европейских странах произошел всплеск заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает DW.
"За прошедшие две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренные темпы передачи [коронавируса], приведшие к новой волне, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения Европы на грань коллапса", - заявил он.
Представитель ВОЗ не назвал страны, где фиксируется рост количества новых случаев заболевания. Но среди прочего известно, что Германия вернула частичный карантин в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате.
На крупнейшем в Германии мясокомбинате, где работает 7 тысяч человек, заболели более 1 700 работников.
Португалия также ввела новые ограничения в Лиссабоне и в его окрестностях из-за новой вспышки COVID-19.
Всего в мире коронавируса заразились 9 551 135 человек.
США лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии - там заразились 2 462 713.
За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.
На втором месте - Бразилия, в которой 1 192 474 инфицированных.
Замыкает тройку Россия - там 613 994 больных.
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