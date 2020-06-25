Почти 36 тыс. новых случаев за сутки: в США резко обострилась ситуация с коронавирусом
Почти столько же случаев инфекции фиксировали на пике эпидемии в апреле, сообщает DW .
Наиболее тяжелую эпидемиологическую ситуацию фиксируют в южных штатах.
В связи с этим штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для тех, кто въезжает по целому ряду южных штатов, в частности, Алабамы, Арканзаса, Аризоны, Флориды, Южной Каролины и Техаса.
За нарушение карантина приезжим будет грозить штраф в размере 2000 долларов и в размере 5000 долларов - в случае повторного нарушения.
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США лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии - там заразились 2462713.
За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют это, в том числе, поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер.
На втором месте - Бразилия, в которой 1192474 инфицированных.
Замыкает тройку Россия - там 613 994 больных.
Всего в мире коронавируса заразились 9551135 человек.
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