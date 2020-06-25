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Espreso.tvОбществоОн просто хайпует вместо того, чтобы заниматься работой, - Омелян о видео Зеленского про дальнобойщиков

Он просто хайпует вместо того, чтобы заниматься работой, - Омелян о видео Зеленского про дальнобойщиков


фото: Прямий
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал видео президента Владимира Зеленского о дальнобойщиках
Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV .

Омелян рассказал, действительно ли именно дальнобойщики портят украинские дороги.

"Безусловно, большая доля правды в этом действительно есть и когда мы делали свой анализ, то мы видели, что каждый миллион груза, который мы снимаем ежегодно с украинских дорог и переводим, или на железную дорогу или на речной транспорт, экономит государству минимум миллиард грн, который необходимо вкладывать в ремонт дорог. Проезжает перегруженная фура при разрешенном весе 40 тонн общей массы, если она перегружена на 10-15% - срок эксплуатации дороги по которой она проехала сокращается минимум на 30%. В случае реакции президента - она эмоциональная. Он не понимает сути проблемы. Он просто хайпует, сидит в различных чатах вместо того, чтобы заниматься работой ", - сказал Омелян.

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