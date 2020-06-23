Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам" за "перегруз"

23 июня, 2020, 17:59

Соответствующее видеообращение Владимир Зеленский записал к дальнобойщикам.

"Мы здесь делаем большое строительство - строим тысячу дорог, думаем, как все в этом году успеть, где взять деньги. И уже многие дороги построили", - отметил Зеленский.

"Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегружены - они едут. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно 1 миллион долларов США ", - добавил он.

Зеленский отметил, что власть договорилась с СБУ, Национальной полицией и Госавтоинспекцией.

"Давайте сделаем пропускные пункты чтобы не было перегруза. Все равно - не можем понять - как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут, разбивают дороги, то они почему-то въезжают на центральные дороги", - пояснил он.

"Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот "864-й" - это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем - там свободно, там только полицейский, на Умань не едем - там уже серьезно, запрещено", - рассказал президент.

"Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы - мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем - и будет больно", - обратился президент к дальнобойщикам.

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