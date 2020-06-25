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Espreso.tvОбществоКулеба назвал условия встречи Зеленского с Орбаном

Кулеба назвал условия встречи Зеленского с Орбаном


фото: reuters
Встреча венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского состоится после заседания двух рабочих групп: по образованию и нацменьшинствам

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Венгрии, передает РБК-Украина.

Кулеба отметил, что сегодняшнее заседание украинско-венгерской комиссии является одним из элементов подготовки к встрече Зеленского и Орбана, которая сейчас планируется на июль. Далее должно состояться заседание двусторонней комиссии по вопросам национальных меньшинств.

"Я гарантировал, что мы эту встречу проведем и наши сопредседатели проведут тщательный обзор ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовят возможные решения", - отметил глава украинского МИД.

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Министр добавил, что также должно пройти заседание рабочей группы по вопросам образования.

  • Напомним, 25 июня состоялось четвертое заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии под сопредседательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Это было первое за 7 лет заседание между странами по вопросам транспортной, аграрной и энергетической отраслях

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