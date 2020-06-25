Венгрия будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО до решения языкового вопроса, - Сиярто

25 июня, 2020, 16:02

Венгрия будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО до решения вопроса о языке образования своего нацменьшинства в Закарпатье

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

"Мы сейчас блокируем заседание комиссии Украина-НАТО, но мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с образовательными правами венгерского меньшинства, мы это вето снимем", - отметил Сийярто.

Венгерский министр отметил, что вопросы языка образования венгерского меньшинства Закарпатья еще актуальны.

"Но очень важно, чтобы мы цивилизованно обсуждали эти вопросы. Мы должны гарантировать, чтобы эти спорные вопросы не исключали развитие сотрудничества в других областях", - подчеркнул Сийярто.

Также глава венгерского МИД выразил надежду, что во время запланированных на ближайшие недели заседаний совместных комиссий по вопросам образования и нацменьшинств удастся приблизиться к решению вопросов, которые сейчас вызывают дискуссии.

Напомним, 25 июня состоялось четвертое заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии под сопредседательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Это было первое за 7 лет заседания между странами по вопросам транспортной, аграрной и энергетической отраслей

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