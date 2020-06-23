Впервые за 7 лет в Киеве комиссия с участием Кулебы и Сиярто обсудит сотрудничество в транспортной, аграрной и энергетической отраслях

23 июня, 2020, 14:27

25 июня состоится четвертое заседание межправительственной украинский-венгерской комиссии по сопредседательства министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сиярто

Об этом сообщает Правительственный портал .

"Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти семь лет, в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавирусного кризиса", - говорится в сообщении.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.

По итогам заседания запланировано совместный брифинг.