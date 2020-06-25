Экс-тренер "Шахтера" Фонсека назвал лучшего нападающего, которого он тренировал

25 июня, 2020, 15:13

Боснийский футболист итальянской "Ромы" Эдин Джеко является лучшим нападающим, с которым работал экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека

Об этом сообщает football-italia.net.

В 27-м туре чемпионата Италии "Рома" Фонсеки победила "Сампдорию", а 34-летний Эдин Джеко оформил дубль.

"Не нужно забывать, что это наша первая игра за последние три месяца. Нам удалось создать несколько явных голевых моментов, но соперник все равно открыл счет. Могу сказать вне всякого сомнения, что Джеко - лучший нападающий из всех, с кем я работал. Оформить дубль за вечер - это то, на что способны только крупные", - заявил португальский тренер.

Эдин Джеко присоединился к "Роме" в 2015-м году. В текущем сезоне боснийский форвард провел 33 матча за "волков", забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.