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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Шахтера" Фонсека подпишет новый контракт с "Ромой"

Экс-тренер "Шахтера" Фонсека подпишет новый контракт с "Ромой"


фото: Getty Images
Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", подпишет новый контракт с итальянским клубом

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, несмотря на действующее двухлетнее соглашение с португальским специалистом, боссы римского клуба поражены работой Фонсеки и стремятся продлить соглашение с ним еще на год.

47-летний Паулу Фонсека возглавляет "Рому" с лета 2019 года. Под его руководством команда занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от зоны ЛЧ на 3 очка.

С 2016 до 2019 года он тренировал "Шахтер", с которым трижды выиграл чемпионат Украины.

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