Экс-тренера "Шахтера" разозлили правила карантина в Италии

29 апреля, 2020, 18:15

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий итальянскую "Рому", возмущен, что футболистам запрещено тренироваться на клубной базе

Об этом сообщает Football Italia .

По словам Фонсеки, ему не понятно, почему футболистам разрешено бегать в парках, где занимается много людей, а на клубной базе тренироваться запрещено.

"Мне сложно понять, почему мои игроки могут выйти из дома и пробежаться в парке, где есть еще много людей, которых не проверяют на COVID-19, но не могут выполнять индивидуальную работу на клубной базе, где у нас есть все условия, чтобы гарантировать их безопасность. У нас есть три поля для тренировок, так что мы можем разделить игроков и гарантировать социальное дистанцирование ", - сказал Фонсека.

47-летний португалец возглавляет "Рому" с лета 2019 года. С 2016 до 2019 года он тренировал "Шахтер", с которым трижды выиграл чемпионат Украины.

Напомним, 29 апреля стало известно, что полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером" , поскольку хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

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