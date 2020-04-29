Экс-тренера "Шахтера" разозлили правила карантина в Италии
Об этом сообщает Football Italia .
По словам Фонсеки, ему не понятно, почему футболистам разрешено бегать в парках, где занимается много людей, а на клубной базе тренироваться запрещено.
"Мне сложно понять, почему мои игроки могут выйти из дома и пробежаться в парке, где есть еще много людей, которых не проверяют на COVID-19, но не могут выполнять индивидуальную работу на клубной базе, где у нас есть все условия, чтобы гарантировать их безопасность. У нас есть три поля для тренировок, так что мы можем разделить игроков и гарантировать социальное дистанцирование ", - сказал Фонсека.
47-летний португалец возглавляет "Рому" с лета 2019 года. С 2016 до 2019 года он тренировал "Шахтер", с которым трижды выиграл чемпионат Украины.
- Напомним, 29 апреля стало известно, что полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером" , поскольку хочет продолжить карьеру в европейском клубе.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-