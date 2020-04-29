 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-тренера "Шахтера" разозлили правила карантина в Италии

Экс-тренера "Шахтера" разозлили правила карантина в Италии


фото: Getty Images
Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий итальянскую "Рому", возмущен, что футболистам запрещено тренироваться на клубной базе

Об этом сообщает Football Italia .

По словам Фонсеки, ему не понятно, почему футболистам разрешено бегать в парках, где занимается много людей, а на клубной базе тренироваться запрещено.

"Мне сложно понять, почему мои игроки могут выйти из дома и пробежаться в парке, где есть еще много людей, которых не проверяют на COVID-19, но не могут выполнять индивидуальную работу на клубной базе, где у нас есть все условия, чтобы гарантировать их безопасность. У нас есть три поля для тренировок, так что мы можем разделить игроков и гарантировать социальное дистанцирование ", - сказал Фонсека.

47-летний португалец возглавляет "Рому" с лета 2019 года. С 2016 до 2019 года он тренировал "Шахтер", с которым трижды выиграл чемпионат Украины.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать