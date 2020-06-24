Израиль предоставит Украине гуманитарную помощь из-за паводка в Карпатах, - Шмыгаль

24 июня, 2020, 14:26

24 июня Денис Шмыгаль сообщил, что Израиль предоставит Украине гуманитарную помощь для пострадавших от паводка регионов

По этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.

"Многие люди на западе Украины остались отрезанными от цивилизации из-за экологической катастрофы. Своими глазами увидел ее ужасающие масштабы. Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередное гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - написал Шмыгаль.

Многие люди на западе # Украине остались отрезанными от цивилизации из-за экологической катастрофы. Своими глазами увидел ее ужасающие масштабы. Ситуация критическая, и я благодарен # Израиля за готовность предоставить первоочередное гуманитарную помощь для пострадавших регионов. - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 24, 2020

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки.

24 июня высокая вода по Днестру досталась Могилева-Подольского Винницкой области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в подтопленных районах Западной Украины критическая , пока вертолетом доставляют почти 3 тонны гумпомощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb