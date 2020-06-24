Наводнения в Украине: первые подтопления зафиксированы на Виннитчине

24 июня, 2020, 14:19

В Могилеве-Подольском Винницкой области зафиксированы первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра

Об этом Укринформу сообщил мэр Могилев-Подольского Петр Бровко.

"Сейчас уровень воды в Днестре имеем 6,25 метра. Началось подтопление нескольких улиц. Подтопление жилых домов пока нет, есть подтопления усадеб. Ситуация контролируется. Поступление воды из Галича и Залещиков уменьшилось, запас водохранилища Днестровской ГЭС еще около 2 метров", - сообщил Бровко.

Городские власти не исключает увеличения объема затопленных территорий.

"Могут быть подтопления, но я надеюсь, что их удастся избежать. Мы прошли все подготовительные периоды и готовы к тому, что ситуация может ухудшиться, сложной она будет сегодня ночью. У нас критический момент начинается с 7.20 м, то есть имеем еще метр" запаса "уровня подъема воды в Днестре в районе города, после которого наступает подтопления жилых и административных зданий", - уточнил мэр.

Как в Могилев-Подольской РГА, пока начали поступать сообщения из общин района о подтоплении огородов и лугов, расположенных вдоль Днестра.