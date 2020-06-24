В Винницкой области критически поднялась вода в Днестре: начались подтопления в двух районах

24 июня, 2020, 18:41

Из-за паводка на Днестре решено повысить сброс воды из Днестровской ГЭС, объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"По решению онлайн-заседание рабочей группы Межведомственной комиссии при участии специалистов-гидрологов Украинского гидрометцентра, относительно пропуска дождевого паводка на Днестре, который состоялся 24.06.2020, в течение 24-25 июня, решено повысить базисный среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3 / с ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки .

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В администрации Ямпольского района предупредили, что при поднятии воды в Днестре на метр начнется затопление домов:

"На 16 часов уровень воды в реке Днестр составляет 4,65м, сбросы на Новоднестровской ГЭС - 2050 куб.м / сек. Частично подтоплены приусадебные участки в с. Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в г. Ямполе. Доводим до вашего сведения, что при высоте уровня воды в Днестре 5,6 м от нулевого уровня возможно подтопление зданий. "

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