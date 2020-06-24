В Минобразования обнародовали рекомендации вузам относительно обучения во время карантина
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Университеты и колледжи получат советы о том, как развернуть смешанное обучение, какое нормативное обеспечение и технологическая база для этого нужны, как подготовить персонал и спланировать учебный процесс", - сказано в сообщении.
Для преподавателей разработали рекомендации по созданию или адаптации учебных курсов, планирование результатов обучения и оценки успеваемости студентов.
"Рекомендации дополнены примерами моделей смешанного обучения, матрицами планирования курсов и другими вспомогательными материалами, которые руководители учреждений и преподаватели могут использовать в процессе подготовки к новому учебному году", - заявили в Минобразования.
Отмечается, что организация смешанного обучения невозможна без использования платформы электронного обучения. Рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что надо быть готовыми к вызовам в образовании из-за пандемии коронавируса.
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