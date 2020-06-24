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Espreso.tvОбществоВ Минобразования обнародовали рекомендации вузам относительно обучения во время карантина

В Минобразования обнародовали рекомендации вузам относительно обучения во время карантина

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Университеты и колледжи получат советы о том, как развернуть смешанное обучение, какое нормативное обеспечение и технологическая база для этого нужны, как подготовить персонал и спланировать учебный процесс", - сказано в сообщении.

Для преподавателей разработали рекомендации по созданию или адаптации учебных курсов, планирование результатов обучения и оценки успеваемости студентов.

"Рекомендации дополнены примерами моделей смешанного обучения, матрицами планирования курсов и другими вспомогательными материалами, которые руководители учреждений и преподаватели могут использовать в процессе подготовки к новому учебному году", - заявили в Минобразования.

Отмечается, что организация смешанного обучения невозможна без использования платформы электронного обучения. Рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента.

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