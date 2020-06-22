Учиться на того, кто может зарабатывать на расстоянии, - Зеленский о подходе к образованию после пандемии
Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.
"Если бы моя дочь (15 лет), спросила у меня: "Отец, какой специальностью мне надо овладеть?", я ответил бы ей, что она должна учиться на того, кто сможет зарабатывать сам, на расстоянии, без коллектива", - сказал Зеленский
Он высказал мнение, что в мире появится новый подход к образованию.
"Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе - это социум, микроклимат, но мы должны быть готовы к таким вызовам", - добавил президент.
Зеленский высказал мнение, что "будущие Рокфеллеры появятся из IT-технологий".
- Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон о высшем образовании для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из ОРДЛО и Крыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие