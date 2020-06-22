Учиться на того, кто может зарабатывать на расстоянии, - Зеленский о подходе к образованию после пандемии

22 июня, 2020, 19:32

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

"Если бы моя дочь (15 лет), спросила у меня: "Отец, какой специальностью мне надо овладеть?", я ответил бы ей, что она должна учиться на того, кто сможет зарабатывать сам, на расстоянии, без коллектива", - сказал Зеленский

Он высказал мнение, что в мире появится новый подход к образованию.

"Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе - это социум, микроклимат, но мы должны быть готовы к таким вызовам", - добавил президент.

Зеленский высказал мнение, что "будущие Рокфеллеры появятся из IT-технологий".

Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон о высшем образовании для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из ОРДЛО и Крыма.