Связанные с Китаем структуры вложили сотни тысяч в переизбрание Трампа, - WSJ

24 июня, 2020, 11:36

Лица со связями в правительстве Китая вложили сотни тысяч долларов в кампанию президента США Дональда Трампа по переизбранию в 2020 году

Об этом пишет газета The Wall Street Journal .

По информации издания, средства поступили на счета фонда Trump Victory в 2017 году.

Отмечается, что цель таких вложений заключалась в том, чтобы приблизиться к президенту США и попытаться повлиять на него.

Газета пишет, что некоторые из тех, кто переводил деньги на счета Trump Victory, имели тесные связи с членами аппарата госбезопасности Китая, включая организации, связанные с вооруженными силами. Также были случаи, когда эти люди информировали известных китайских политических деятелей о своих успехах.

Как сообщает WSJ, в 2017 году на закрытом мероприятии Республиканской партии присутствовали граждане Китая, приглашенные представителем Национального комитета Республиканской партии в штате Калифорния Шоном Стилом. Среди приглашенных, как отмечается, был человек, который работал на центральное правительство Китая. Во время мероприятия обсуждались стратегии кампании республиканцев.

Позже, как отмечает издание, в Национальном комитете Республиканской партии заявили, что дали указания Стилу прекратить все связи с лицами, имеющими отношение к Китаю.

В комитете подчеркнули, что партия не намерена возвращать переведены на счета фонда средства, так как это не шло вразрез с правилами финансирования предвыборных кампаний.

По данным газеты, граждане Китая, которые делали взносы, сообщили, что действовали не от имени китайского правительства, а пытались приблизиться к Трампа по личным причинам и в поисках помощи в бизнесе.

Как сообщает WSJ, усилия Китая по получению доступа к администрации Трампа зашли в тупик из-за напряженности, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Напомним, бывший советник президента США по госбезопасности Джон Болтон в своей книге писал, что Дональд Трамп просил главу Китая Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.