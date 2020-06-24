ПСЖ не заинтересован в трансфере игрока "Шахтера"

24 июня, 2020, 15:56

Бразильский защитник "Шахтера" Додо не входит в сферу интересов французского ПСЖ

Об этом сообщает culturepsg.com .

По информации источника, новости об интересе ПСЖ к бразильцу есть "агентским играми", чтобы увеличить цену на правого защитника.

В нынешнем сезоне 21-летний Додо сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.

23 июня стало известно, что Додо получает всю информацию об интересе европейских клубов от агентов.