ПСЖ не заинтересован в трансфере игрока "Шахтера"
24 июня, 2020, 15:56
Бразильский защитник "Шахтера" Додо не входит в сферу интересов французского ПСЖ
Об этом сообщает culturepsg.com .
По информации источника, новости об интересе ПСЖ к бразильцу есть "агентским играми", чтобы увеличить цену на правого защитника.
В нынешнем сезоне 21-летний Додо сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.
- 25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.
- 23 июня стало известно, что Додо получает всю информацию об интересе европейских клубов от агентов.
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