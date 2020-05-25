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Espreso.tvСпортПСЖ требует от "Шахтера" назвать цену за бразильского футболиста

ПСЖ требует от "Шахтера" назвать цену за бразильского футболиста


фото: Getty Images
Правый защитник донецкого "Шахтера" Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ

Об этом сообщает Le 10 Sport.

Спортивный директор парижского клуба Леонардо уже начал поиск исполнителя, который заменит в клубе Томаса Менье, который играет на правом фланге обороны. 28-летний бельгиец летом уйдет из ПСЖ в статусе свободного агента.

"Шахтер" стремится получить за Додо 30 млн евро после того, как отклонил предложение от мюнхенской "Баварии" в размере 20 млн. Парижский клуб уже сделал обновленный запрос стоимости футболиста.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец сыграл за "Шахтер" 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022.

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