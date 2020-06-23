Футболист "Шахтера" отреагировал на интерес "Баварии" и ПСЖ

23 июня, 2020, 16:16

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получает всю информацию об интересе европейских клубов от агентов

Об этом сообщает Topmercato .

Додо доволен, что к нему есть интерес у "Баварии" и ПСЖ.

"Я очень доволен, что такой интерес есть. Эти два клуба среди лучших в Европе. Я читаю информацию по этому поводу. Мои агенты присылают мне эту информацию, даже если я не хочу, чтобы меня беспокоили. Я уважаю "Шахтер". Хорошо себя проявляю в клубе. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Нам с "Шахтером" еще предстоит сыграть в Лиге Европы, я должен выложиться по полной вместе с командой", - рассказал бразилец.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.