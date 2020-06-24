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Espreso.tvОбществоЕС готовится заблокировать въезд для граждан США и России, - СМИ

ЕС готовится заблокировать въезд для граждан США и России, - СМИ


фото: reuters
Страны ЕС рассматривают возможность открыть границы для путешествий уже в следующем месяце, однако при этом будет сохраняться запрет для въезда жителей стран, где зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости COVID-19

Об этом сообщил во вторник издание The New York Times , получившее в распоряжение проекты документов с ограничениями для путешествий по странам ЕС.

"Страны Европейского Союза, спешат восстановить свою экономическую деятельность и снова открыть границы после месяцев ограничений от коронавируса, готовятся заблокировать въезд для жителей Америки из-за того, что Соединенные Штаты не смогли взять под контроль распространение (заболеваний - ред.)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность временного запрета въезда на свою территорию жителей Бразилии и России, находящихся на второй и третьей строчке после США по количеству больных COVID-19, а также ряда других стран.

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Ожидается, что ЕС откроет границы с 1 июля. Сейчас, как сообщает NYT, страны Евросоюза рассматривают на уровне министерств внутренних дел два списка разрешенного въезда для иностранцев, где учитывается количество больных 100 тысяч населения. В обоих списках США, Бразилия и РФ отсутствуют. Списки еще не утверждены окончательно, впрочем ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

По последним данным в мире зарегистрировано 9369381 случай инфицирования коронавируса.

В частности, в США 2424492, в Бразилии - 1151479, в России - 606 881 случай.

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