ЕС готовится заблокировать въезд для граждан США и России, - СМИ
Об этом сообщил во вторник издание The New York Times , получившее в распоряжение проекты документов с ограничениями для путешествий по странам ЕС.
"Страны Европейского Союза, спешат восстановить свою экономическую деятельность и снова открыть границы после месяцев ограничений от коронавируса, готовятся заблокировать въезд для жителей Америки из-за того, что Соединенные Штаты не смогли взять под контроль распространение (заболеваний - ред.)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ЕС рассматривает возможность временного запрета въезда на свою территорию жителей Бразилии и России, находящихся на второй и третьей строчке после США по количеству больных COVID-19, а также ряда других стран.
Читайте также: Границы ЕС останутся закрытыми для украинских и после 1 июля, - СМИ
Ожидается, что ЕС откроет границы с 1 июля. Сейчас, как сообщает NYT, страны Евросоюза рассматривают на уровне министерств внутренних дел два списка разрешенного въезда для иностранцев, где учитывается количество больных 100 тысяч населения. В обоих списках США, Бразилия и РФ отсутствуют. Списки еще не утверждены окончательно, впрочем ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.
По последним данным в мире зарегистрировано 9369381 случай инфицирования коронавируса.
В частности, в США 2424492, в Бразилии - 1151479, в России - 606 881 случай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-