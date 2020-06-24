Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля, - СМИ

24 июня, 2020, 11:10

С последним всплеском заражений коронавирусом Украина вышла за пределы, которые может установить Еврокомиссия для государств, жителей которых будут пускать как туристов в Шенгенскую зону

Соответствующие критерии прописаны в проекте решения Еврокомиссии, попавшем в The New York Times .

По этому проекту - который окончательно еще не согласован, но рассматривается как основной рабочий - главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней в отношении ее населения.

По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний представительных в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля; к тому действует бланковая запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

Между тем Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. По статистике Минздрава состоянию на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. По оценке Госкомстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тыс, что превышает оба установленные ЕС критерии. К тому же этот показатель продолжает расти изо дня в день.

В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины.