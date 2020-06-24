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Espreso.tvОбществоВ России количество больных коронавирусом превысила 600 тысяч

В России количество больных коронавирусом превысила 600 тысяч


фото: reuters
В России по состоянию на 24 июня количество инфицированных коронавирусом превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с эпидемией

Всего с начала эпидемии заболели, по официальным данным, 606 881 человек, выздоровели 368 822, умерли 8513, сообщает Радио Свобода .

В начале эпидемии подавляющее количество случаев приходилось на Москву и Московскую область, однако сейчас они составляют менее половины случаев - 272 292.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а его данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета, почему данные не корректируются по одной методике - не уточняется.

На фоне роста числа инфицированных в столице России Москве 24 июня состоится военный парад , посвященный Дню Победы, отложенный в мае из-за пандемии коронавируса.

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