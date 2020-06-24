26 июня Зеленский закончит срок самоизоляции, - Мендель

24 июня, 2020, 15:28

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила она.

На 26 июня запланирован визит Зеленского в Херсонскую область.

Президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин и разрушают новые дороги, сняв видео на самоизоляции.