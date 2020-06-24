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Espreso.tvОбщество26 июня Зеленский закончит срок самоизоляции, - Мендель

26 июня Зеленский закончит срок самоизоляции, - Мендель


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня выйдет из самоизоляции

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила она.

На 26 июня запланирован визит Зеленского в Херсонскую область.

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