26 июня Зеленский закончит срок самоизоляции, - Мендель
24 июня, 2020, 15:28
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня выйдет из самоизоляции
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.
"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила она.
На 26 июня запланирован визит Зеленского в Херсонскую область.
- Президент Владимир Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин и разрушают новые дороги, сняв видео на самоизоляции.
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