Ситуация снова критическая, - председатель Франковской ОГА о наводнениях

23 июня, 2020, 22:21

Председатель Франковской ОГА Виталий Федорив заявил, что ситуация с наводнением в области снова критическая

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV .

"Прежде всего, я бы хотел сказать, что получил поручение от президента Украины эту ситуацию держать на полном контроле. В настоящее время все службы на работе, мы создали координационный центр. Вчера лично с группой специалистов объехали эти места, которые называли - и Буркут и село Розтоки", - сказал Федорив.

Он отметил, что речь идет о том, что в течение трех дней выпала месячная норма осадков и это повлекло серьезные оползни на дорогу и были заблокированы около 40 автомобилей туристов.

"После нашего приезда мы сразу привезли и технику от ГСЧС и к концу дня все автомобили были фактически освобождены из такой ловушки. Также хочу сказать, что сегодня ситуация снова критическая. Есть серьезное разрушение дороги государственного значения в селе Микуличин. Работы продолжаются. Мы эвакуировали беременных женщин из тех сел, которые есть в зоне риска и работаем над тем, чтобы доставлять продукты питания в те села, которые отрезаны от цивилизации. У нас есть вертолет, который передала ГСЧС", - отметил Федорив.