Стало известно, когда пройдет чемпионат мира по хоккею
23 июня, 2020, 12:42
Конгресс Международной федерации хоккея утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 в Беларуси и Латвии
Об этом сообщает официальный сайт КМФХ .
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня, хотя был запланирован на период с 7 по 23 мая.
Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен в Беларусь и Латвию.
- 21 мая из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею , который должен состояться в Швейцарии.
- 21 мая стало известно, что чемпионат мира по хоккею 2023 , который должен пройти в Санкт-Петербурге, может произойти в Швейцарии.
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