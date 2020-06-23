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Espreso.tvСпортСтало известно, когда пройдет чемпионат мира по хоккею

Стало известно, когда пройдет чемпионат мира по хоккею


фото: Getty Images
Конгресс Международной федерации хоккея утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 в Беларуси и Латвии

Об этом сообщает официальный сайт КМФХ .

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня, хотя был запланирован на период с 7 по 23 мая.

Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен в Беларусь и Латвию.

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