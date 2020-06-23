Стало известно, когда пройдет чемпионат мира по хоккею

23 июня, 2020, 12:42

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 в Беларуси и Латвии

Об этом сообщает официальный сайт КМФХ .

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня, хотя был запланирован на период с 7 по 23 мая.

Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен в Беларусь и Латвию.

21 мая из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею , который должен состояться в Швейцарии.

21 мая стало известно, что чемпионат мира по хоккею 2023 , который должен пройти в Санкт-Петербурге, может произойти в Швейцарии.