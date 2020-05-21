У России хотят отобрать чемпионат мира по хоккею

21 мая, 2020, 17:15

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен пройти в Санкт-Петербурге, может состояться в Швейцарии

Об этом сообщает Iltalehti.

Швейцарцы потеряли чемпионат мира в нынешнем году из-за пандемии коронавируса и теперь надеются, что им удастся провести ЧМ в 2023 году, который по плану должен пройти в России.

В Санкт-Петербурге должны построить крупнейшую арену на 23 тыс. зрителей, но строительство отстает от графика и если стадион не успеют достроить, то ЧМ не сможет состояться в России.

Вторая причина, почему ЧМ-23 могут перенести в Швейцарию - решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж.