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Espreso.tvСпортУ России хотят отобрать чемпионат мира по хоккею

У России хотят отобрать чемпионат мира по хоккею


фото: Getty Images
Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен пройти в Санкт-Петербурге, может состояться в Швейцарии

Об этом сообщает Iltalehti.

Швейцарцы потеряли чемпионат мира в нынешнем году из-за пандемии коронавируса и теперь надеются, что им удастся провести ЧМ в 2023 году, который по плану должен пройти в России.

В Санкт-Петербурге должны построить крупнейшую арену на 23 тыс. зрителей, но строительство отстает от графика и если стадион не успеют достроить, то ЧМ не сможет состояться в России.

Вторая причина, почему ЧМ-23 могут перенести в Швейцарию - решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж.

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