"Может вызвать катастрофические последствия": Шмыгаль о тотальном карантине

23 июня, 2020, 14:16

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение к тотальному карантину может привести к катастрофическим последствиям, поэтому Украина ввела модель адаптивного карантина

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

"В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь использовать эту модель", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине продлили карантин до 31 июля . Кабинет министров обнародовал постановление о продлении адаптивного карантина с обновленными правилами его соблюдения.

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