Правительство обнародовало новые правила адаптивного карантина

19 июня, 2020, 19:10

Кабинет министров обнародовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Поэтому в постановлении предусмотрены изменения рабочего времени в государственных учреждениях.

"На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8:00; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины в 10:00", - говорится в документе.

На период действия адаптивного карантина запрещается:

- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

- посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, единому профессиональному вступительному испытанию, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведение подготовки судоводителей малых/маломерных судов;

- деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также отмечается, что перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.

Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продлевает действие адаптивного карантина до 31 июля.

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