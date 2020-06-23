 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Колос" в матче с четырьмя пенальти

"Динамо" победило "Колос" в матче с четырьмя пенальти


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило "Колос" с Коваливки со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Все голы в матче были забиты с пенальти, еще один пенальти, который выполнял полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, отразил голкипер киевлян Георгий Бущан.

Команда из Коваливки доигрывали матч в меньшинстве - на 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Кирилл Петров.

Чемпионат Украины по футболу

27 тур

22 июня

"Динамо" - "Колос" 2: 1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Вильхьяльмссон, 69 (пен.), Где Пена, 87 (пен.)

Удаление: Петров, 62

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать