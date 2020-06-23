"Динамо" победило "Колос" в матче с четырьмя пенальти

23 июня, 2020, 11:16

В 27-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило "Колос" с Коваливки со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Все голы в матче были забиты с пенальти, еще один пенальти, который выполнял полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, отразил голкипер киевлян Георгий Бущан.

Команда из Коваливки доигрывали матч в меньшинстве - на 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Кирилл Петров.

Чемпионат Украины по футболу

27 тур

22 июня

"Динамо" - "Колос" 2: 1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Вильхьяльмссон, 69 (пен.), Где Пена, 87 (пен.)

Удаление: Петров, 62