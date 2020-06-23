"Динамо" победило "Колос" в матче с четырьмя пенальти
23 июня, 2020, 11:16
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило "Колос" с Коваливки со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Все голы в матче были забиты с пенальти, еще один пенальти, который выполнял полузащитник "Колоса" Андрей Богданов, отразил голкипер киевлян Георгий Бущан.
Команда из Коваливки доигрывали матч в меньшинстве - на 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Кирилл Петров.
Чемпионат Украины по футболу
27 тур
22 июня
"Динамо" - "Колос" 2: 1
Голы: Цыганков, 64 (пен.), Вильхьяльмссон, 69 (пен.), Где Пена, 87 (пен.)
Удаление: Петров, 62
- Напомним, 19 июня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Днепр-1" со счетом 2: 0
- 20 июня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3: 2 .
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