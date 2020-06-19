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Espreso.tvСпорт"Ворскла" победила "Днепр-1" в чемпионате Украины по футболу

"Ворскла" победила "Днепр-1" в чемпионате Украины по футболу


фото: vorskla.com.ua
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Днепр-1" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В сегодняшней встрече дубль сумел оформить 28-летний форвард полтавского клуба Руслан Степанюк. На 7-й минуте матча арбитр показал красную карточку главному тренеру "Ворсклы" Юрию Максимову.

В турнирной таблице УПЛ "Ворскла" занимает девятое место и отстает от "Днепр-1", который идет седьмым, на 8 очков.

 

Чемпионат Украины по футболу

27 тур

19 июня

"Ворскла" (Полтава) - "Днепр-1" (Днепр) 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

Удаление: Максимов, 7

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