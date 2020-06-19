"Ворскла" победила "Днепр-1" в чемпионате Украины по футболу
19 июня, 2020, 20:54
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Днепр-1" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В сегодняшней встрече дубль сумел оформить 28-летний форвард полтавского клуба Руслан Степанюк. На 7-й минуте матча арбитр показал красную карточку главному тренеру "Ворсклы" Юрию Максимову.
В турнирной таблице УПЛ "Ворскла" занимает девятое место и отстает от "Днепр-1", который идет седьмым, на 8 очков.
Чемпионат Украины по футболу
27 тур
19 июня
"Ворскла" (Полтава) - "Днепр-1" (Днепр) 2:0
Голы: Степанюк, 19, 48
Удаление: Максимов, 7
- 19 июня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" уверенно победил "Львов" со счетом 3:0 .
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